Tiroteo en San Martín: un policía mató a un delincuente que intentó robarle el auto

Un intento de robo terminó con un delincuente muerto y un adolescente detenido en Billinghurst, partido de San Martín, luego de un enfrentamiento armado con un efectivo de la Policía Federal que se encontraba fuera de servicio.

El hecho ocurrió el martes, alrededor de las 18, en la zona de Paraná y Belgrano, cerca de la plaza Güemes. El policía, un suboficial mayor de la fuerza, estaba llegando a su vivienda en su auto cuando fue interceptado por un grupo de cuatro personas.

Según la información oficial a la que accedió TN, los asaltantes eran tres hombres y una mujer. Al bajar del vehículo, el efectivo fue rodeado y amenazado para que entregara las llaves.

En ese momento, el policía se identificó como integrante de la fuerza y sacó su arma reglamentaria. La situación derivó en un tiroteo y uno de los delincuentes recibió un disparo que le provocó la muerte en el lugar.

Fuente: Nexofin