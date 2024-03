Vinicius Junior volvió a estar en el ojo de la polémica tras sus declaraciones sobre el racismo, debido a que esta vez diversos futbolistas y ex futbolistas que salieron a opinar sobre las actitudes del jugador en el campo de juego y su postura fuera del mismo.

Quien no se limitó en opinar sobre las palabras del delantero brasileño fue José Luís Chilavert, que se expresó por medio de su cuenta de Twitter, donde publicó que “el fútbol es para hombres”.

En este contexto, Carlo Ancelotti, director técnico del Real Madrid, no dudó en responderle al ex arquero en la previa al partido entre los merengues y el Athletic de Bilbao: “Hablan por dar aire a la boca sin saber. Creo que no tiene mucho sentido comentar las declaraciones de otros que no están dentro del tema”.

Cabe destacar que no fue solamente Chilavert quien apuntó contra el brasileño, sino también Dani Parejo, mediocampista del Villareal: “Vinicius es un jugador extraordinario, espectacular, pero los jugadores nos tenemos que dedicar a jugar. Va a haber piques en todos los partidos y parece que está en todas, es un aprendizaje que tendría que trabajar. Cuando juegas en el Madrid, siempre hay un ambiente especial, siempre se meten con los futbolistas, siempre la gente te intenta picar. A mí me llaman borracho y no me enojo con la gente”.