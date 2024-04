En conferencia de prensa le preguntaron sobre el comentario del Mono Burgos a Xavi Hernández, quien fue lapidario con el ex ayudante del Cholo Simeone: “Es repugnante y condenable”.

El técnico del Barcelona opinó brevemente acerca del acto racista del ex arquero y le dio un cierre al tema en España: “El comentario fue repugnante y condenable, tú lo has dicho. Él está bien, tranquilo y feliz. No hace falta hablar más de esto”.

Los Blaugranas vienen de conseguir una espectacular victoria ante el París Saint-Germain por los cuartos de final de la Champions.

👉 Así define Xavi el comentario del ‘Mono’ Burgos el pasado miércoles en Movistar+#CádizBarça pic.twitter.com/xjp30l4K8L — MARCA (@marca) April 12, 2024

¿Qué dijo Germán Burgos? El ex técnico de Newell’s tuvo un desafortunado comentario contra Lamine Yamal en el programa La Noche de Champions: “Si no le va bien termina en un semáforo. El fútbol es como la vida”.

Horas después, el canal Movistar Plus despidió al argentino.