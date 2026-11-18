Boca realiza la última práctica en la mañana del miércoles que, por la noche, alrededor de las 19.00 horas, partirá rumbo a Colombia para hospedarse en Barranquilla y concentrarse de cara a la final de la Copa Sudamericana.

El sábado en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez tendrá la chance de sumar un nuevo título internacional para ponerle fin a una sequía 18 años. Para eso deberá vencer al Atlético Mineiro del argentino Eduardo Domínguez.

La delegación Xeneize llegará a suelo colombiano entrada la madrugada del jueves y se hospedará en el Hotel Estelar Alto Prado de cinco estrellas, ubicado a unos 10 kilómetros relativamente de la cancha de Junior.

La agenda marca que en la tarde del jueves a las 19.30 horas se entrenará por primera vez en el país en el Estadio Municipal Romelio Martínez, recinto en el que Junior estuvo utilizando este último tramo al estar afectado el Roberto Meléndez por las remodelaciones de la CONMEBOL para la final.

El viernes repetirá la rutina, aunque habrá trabajos livianos por la mañana en el gimnasio del hotel. Aún resta saber cuándo se abrirá el contacto con la prensa y quien hablará en la previa del choque con los brasileños. Sea cual sea el resultado, espera que el domingo regrese al país teniendo en cuenta el partido del miércoles ante Independiente Rivadavia por los playoffs del Torneo Clausura.