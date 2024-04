Novak Djokovic cayó en semifinales del Masters 1000 de Montecarlo y sigue sin ganar títulos este 2024.

Casper Ruud eliminó al serbio en tres sets: 6-4, 1-6 y 6-4. El noruego jamás había vencido a un Top 3 y además en su primera victoria ante Djokovic.

“Es algo que voy a recordar para toda la vida. Les voy a contar a mis hijos y a mis nietos que le gané a Novak al menos una vez”, confesó Ruud, que jugará la final ante el griego Stéfanos Tsitsipás.

El número uno del ranking ATP también habló tras la derrota: “Por supuesto, me siento decepcionado de perder un partido así. Ha estado ajustado. Enhorabuena a Casper, ha jugado muy bien, especialmente al comienzo del primer y del tercer set. Yo he tenido mis oportunidades, pero el último juego no ha sido muy bueno. Muchos errores no forzados y él ha estado sólido hasta el último punto. Se merece la victoria”.

Doble falta de Djokovic para que Ruud firme su primera victoria ante un Top 3. 💯👏#MonteCarlo pic.twitter.com/aFCPySFtCj — ESPN Tenis (@ESPNtenis) April 13, 2024

Djokovic, aún sin títulos

El serbio aún no tiene títulos en lo que va de la temporada 2024, ya que perdió en semifinales del Australian Open, fue rápidamente eliminado en Indian Wells y se bajó a última hora del Miami Open.

“Estoy acostumbrado a un nivel muy alto en cuanto a expectativas de resultados, así que no haber ganado un título no es, comparado con los últimos 15 años, una gran temporada en absoluto, pero llegué a semifinales en Australia y aquí”, dijo sobre su año.

Djokovic ahora se preparará para el Masters 1000 de Madrid.