Leicester City es de Primera División: el equipo del inolvidable Jamie Vardy volvió a la Premier League.

Este viernes se decretó el ascenso de los Foxes tras el resultado en contra del Leeds United. Dirán presentes en la mejor liga del mundo en la temporada 2024/25.

94 puntos suman en la actual campaña a falta de dos partidos.

See you next season, @LCFC 👋🦊 pic.twitter.com/AiNR299bXk

— Premier League (@premierleague) April 26, 2024