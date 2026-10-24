Alarma en Flamengo: uno de sus titulares dio positivo en un control antidoping

Una fuerte conmoción sacudió la actualidad del Flamengo tras trascender que el mediocampista Jorginho enfrentaría una severa sanción luego de registrar un resultado positivo en un control antidopaje realizado por la CONMEBOL. La información fue dada a conocer por el periodista brasileño Thiago Asmar, quien precisó que el examen en cuestión fue efectuado en los días previos a la llave de semifinales de la Copa Libertadores frente a Estudiantes de La Plata.

El futbolista italo-brasileño, una de las principales figuras del plantel carioca y titular en ambos cruces de la serie continental, aguarda ahora la resolución del procedimiento oficial. Según detalló la prensa del país vecino, la contraprueba para confirmar o descartar el hallazgo inicial se llevará a cabo este martes 27 de octubre, instancia determinante para resolver si existió un incumplimiento a la normativa antidoping.

De ratificarse el diagnóstico parcial en el segundo análisis y comprobarse la infracción reglamentaria, el volante de extensa trayectoria en el fútbol europeo podría recibir un duro castigo deportivo. En función de la gravedad del caso y las pautas aplicables por los organismos reguladores, las penas previstas para este tipo de situaciones estipulan un período de suspensión que oscila entre los seis meses y los dos años de inactividad.

Este panorama se produce tras la reciente eliminación del conjunto de Río de Janeiro, donde el propio jugador fue protagonista involuntario al errar su disparo en la definición por penales ante Estudiantes de La Plata. A la espera de la ratificación médica oficial, la dirigencia del club y el entorno del deportista siguen con máxima prudencia el avance de un expediente que podría impactar de lleno en su carrera profesional.