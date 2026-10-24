De racha: Julián Álvarez volvió a convertir y le dio la victoria al Atlético de Madrid

En el marco de la décima fecha de la liga española, el Atlético Madrid venció 1-0 al Real Deportivo La Coruña gracias al gol del delantero Julián Álvarez, quien marcó por segundo partido al hilo. El encuentro tuvo lugar en el Estadio Riyadh Air Metropolitano y contó con la presencia de otro futbolistas argentino: Giuliano Simeone, atacante que ingresó en el complemento.

El partido se tornó muy reñido en la primera etapa, con pocas ocasiones claras de gol de ambos lados, y una disputa muy friccionada por el balón en el mediocampo. Ya en el segundo tiempo, a los 47 minutos fue la “Araña” Álvarez quien abrió el marcador a favor del conjunto dirigido por Diego Simeone. El gol llegó tras un buen centro raso del lateral izquierdo Alex Grimaldo.

¡LA ARAÑA ESTÁ DE RACHA! Tras su gol en #ChampionsLeague ante Stuttgart, Julián Álvarez volvió a marcar con Atlético de Madrid, ahora contra RC Deportivo por la fecha 10 de #LaLigaxESPN. 📺 Mirá #LaLiga por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/jUv1wBD8bi — SportsCenter (@SC_ESPN) October 24, 2026

Cabe destacar que el delantero campeón del mundo y con pasado en River Plate alcanzó su segundo encuentro consecutivo marcando un gol, ya que durante la semana también festejó al convertirle al Stuttgart de Alemania, en la fase de liga de la UEFA Champions League. Los hinchas del equipo madrileño ovacionaron al futbolista y valoraron su rendimiento durante las últimas semanas.

Por otro lado, con respecto al presente del Atlético Madrid, se ubica en segundo en La Liga, a dos puntos de Barcelona. La institución catalana disputará mañana el clásico español frente al Real Madrid, y tendrá la obligación de imponerse para mantener su ventaja ante los dirigidos por Pablo Simeone. Por último, vale la pena mencionar que Cristian Romero no formó parte del encuentro ya que se encuentra recuperándose de una dolencia muscular.