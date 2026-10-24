GP de Austin: Franco Colapinto largará desde el fondo junto con Bortoleto

Final de la jornada del día en Texas. Se dio lo esperado tras la clasificación del Gran Premio de Austin: Franco Colapinto largará desde el fondo junto con el brasileño Gabriel Bortoleto debido a las penalizaciones.

El piloto argentino de Alpine quedó en la decimocuarta posición en la Q2, no logró superar el último corte y no pudo seguir girando. La pole fue para el líder del campeonato el italiano Andrea Kimi Antonelli, mientras que el podio lo completan Max Verstappen e Isack Hadjar.

EL PRIMER TIEMPO DE FRANCO: a Colapinto se le movió el auto en el tercer sector de la pista y marcó 1:36.878. 📺 #USGP | Toda la temporada de #F1 por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/pCzBti7XrG — SportsCenter (@SC_ESPN) October 24, 2026

Al igual que el brasileño, Colapinto fue castigado desde el viernes. Franco tiene una penalización de 10 puestos por cambiar la unidad de control de electrónica, la cuarta de las tres que se permiten en la temporada.

Aunque ya sabemos lo que el pilarense puede hacer en las largadas. “Ojalá que mañana estemos un poquito más firmes”, dijo en el paddock. El monoplaza debe acompañarlo: “Un poquito mejoró, no tanto como esperábamos, pero algo”.

«RARA» Así definió Franco Colapinto la Qualy de Apline que no pudo avanzar a Q3 y se refirió a como siente el auto de cara a la carrera del domingo en Austin. 📺 #USGP | Toda la temporada de #F1 por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/StLtfX8ES8 — SportsCenter (@SC_ESPN) October 24, 2026

El presentador británico Jeremy Clarkson se refirió a la penalización de posición en la parrilla de Franco Colapinto en el GP de Estados Unidos: “Franco tiene una penalización de posición en la parrilla… por ser argentino… probablemente. Bueno, yo le daría una por eso”.