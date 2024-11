Todo el mundillo del fútbol dio su opinión acerca de la polémica inclusión del youtuber Spreen por parte de Deportivo Riestra, pero faltaba la palabra del máximo dirigente, el presidente Claudio Tapia. El mandamás de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) rompió el silencio y le soltó la mano a Víctor Stinfale.

En el evento Olé Sports Summit, Chiqui Tapia no le esquivo a lo sucedido este lunes en el Bajo Flores: “Cuando hay cosas que no nos gustan, hay que corregirlas. Tengo entendido que desde el Tribunal de Ética y Disciplina están trabajando sobre el hecho desde ayer. Sé que el club trabajó en un comunicado pidiendo disculpas”.

Todos en Riestra hablaron. Desde el club con un comunicado en redes sociales, Spreen pidiendo disculpas en su canal e inclusive el propio Ogro Fabbiani asegurando que no volverá a tener minutos en el campeonato.

Tapia se mostró en sintonía con Braian Romero: “Yo creo que es mucho más profundo; por ahí muchos consumen o miran lo que ven, pero no transitan día a día con las categorías infantiles. Hay chicos que se quitan la vida por problemas, que terminan y no llegan a cumplir con el contrato. Es un cúmulo de situaciones en las que uno no puede entender cómo se llega a ese caso. Para ellos es muy importante lograr el sueño de ser profesional, y nosotros lo sabemos”.

“Es muy importante para la AFA la exigencia de los estudios y que sigan formándose como personas sin dejar de soñar”, agregó como la cabeza de la casa madre del fútbol argentino.