Lionel Messi sigue empapado de fútbol americano. Luego de asistir al Super Bowl en New Orleans -Philadelphia Eagles venció a Kansas City Chiefs y se quedó con el Super Bowl LIX- el astro rosarino participó de un spot publicitario de la MLS con una pelota ovalada.

El próximo 22 de febrero, Inter Miami y New York City Football abren la temporada 2025 de la Major League Soccer. Será la tercera del argentino en el fútbol norteamericano y con Javier Mascherano como nuevo entrenador.

En la final del Super Bowl, la figura Lionel Messi fue una de las estelares de la velada. Además de ver el juego de la final entre Eagles y Chiefs, también apareció haciendo magia con una pelota de fútbol americano: en una cancha de la NFL dominó con el muslo, hizo jueguitos y sacó un zurdazo derecho a los palos.

La publicidad fue realizada para Apple TV, que es la señal dueña de los derechos de TV del fútbol norteamericano, y apareció en uno de los cortes comerciales de la tranmisión.

Lionel Messi even topped it off by scoring a field goal 😮‍💨🐐🏈 @MLS pic.twitter.com/jtPbV6SX9f

— OneFootball (@OneFootball) February 10, 2025