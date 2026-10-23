Diputados aprobó el proyecto de discapacidad con 237 votos y lo giró al Senado

La Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto que establece nuevas reglas para garantizar las prestaciones destinadas a personas con discapacidad y regularizar los pagos pendientes a los prestadores de salud.

La propuesta reunió 237 votos afirmativos, nueve negativos y cuatro abstenciones, en una votación que contó con el apoyo de buena parte de la oposición.

El resultado se definió después de intensas negociaciones durante la sesión. El oficialismo introdujo modificaciones a su texto original para incorporar reclamos de organizaciones vinculadas con la discapacidad, que finalmente expresaron su respaldo a la iniciativa.

Entre los cambios centrales, el proyecto fija por ley los requisitos para acceder a las pensiones, entre ellos contar con el Certificado Único de Discapacidad (CUD), atravesar una evaluación socioeconómica y no percibir ingresos individuales iguales o superiores a dos salarios mínimos.

Fuente: Nexofin