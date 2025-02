La carrera de Nahuel Molina fue en pura ascendencia y su momento cúlmine estuvo sin lugar a dudas en Qatar 2022. Allí el lateral derecho fue una pieza fundamental en la consagración del equipo de Lionel Scaloni con sus grandes actuaciones que le permitieron incluso ser titular en la final ante Francia.

Lo cierto es que a pesar de haber surgido en el semillero xeneize, el club de la Ribera solamente lo tuvo en 9 partidos oficiales y se marchó libre, con el pase en su poder, tras una segunda cesión que tuvo mientras tenía contrato con Boca. En primer lugar, para la temporada 2018, recaló a préstamo en Defensa y Justicia, y un año después hizo lo propio en Rosario Central.

Tras su gran año en el Canalla, Molina debía volver a Boca y negociar un nuevo contrato, pero el Udinese de Italia no dio tiempo a ello y se lo llevó solamente ofreciéndole contrato, ya que el lateral campeón del mundo quedaba libre del Xeneize.

Hoy, a poco más de 4 años de aquella salida, el cordobés dio detalles de aquella salida que en su momento dio que hablar. En diálogo con Infobae, Molina explicó: “A mí me tocó irme a préstamo, volver, que se me acabe el contrato, no llegar a un acuerdo con la dirigencia y tener que irme. Fue un malentendido, nada más que eso“.