En paralelo a la intensa búsqueda que las fuerzas de seguridad emprenden para dar con el paradero de Lian, el niño de 3 años desaparecido en la localidad de Ballesteros Sud, al sureste de Córdoba, la abogada de la familia decidió renunciar a dicha posición por “diversidad de criterios” y apuntó a la Fiscalía.

La abogada se llama Marina Romano, y confirmó su salida por discrepancias con la Fiscalía en relación a impedir que la familia siga haciendo declaraciones a la prensa con la finalidad de que la investigación pueda avanzar sin obstáculos ni “ruido” de los medios de comunicación.

“Cuando salió de declarar el papá, me dijo que le habían pedido que no haga más declaraciones sobre el hecho. La fiscalía no nos trasladó ninguna hipótesis. Nos ha pedido que no hagamos más declaraciones porque quieren trabajar sin obstáculos”, aseveró la letrada de la familia del chico desaparecido.

Fuente: Nexofin