El riesgo país volvió a dispararse y quedó al borde de los 720 puntos: qué pasa con los bonos y el dólar

El mercado financiero argentino volvió a atravesar una jornada complicada este viernes y el riesgo país se ubicó en 717 puntos, después de sumar 13 unidades respecto del cierre anterior. El indicador elaborado por JP Morgan alcanzó así su nivel más alto de los últimos 12 meses y quedó a pocos puntos de superar la barrera de las 720 unidades.

La nueva escalada se produjo en una jornada marcada por el retroceso de los bonos argentinos y por un escenario internacional adverso para los mercados. En lo que va de octubre, el riesgo país acumula una suba del 18,1%, mientras que desde comienzos de 2026 el incremento llega al 25,6%.

El movimiento del indicador está directamente relacionado con el comportamiento de los títulos de deuda. Los bonos Globales argentinos que operan en el exterior registraban bajas de hasta 0,5%, mientras que los Bonares mostraban una recuperación de hasta 0,2%.

El mal desempeño de los bonos no tuvo un correlato uniforme entre las empresas argentinas que cotizan en Wall Street.

Fuente: Nexofin