Belén, hermana del joven de 17 años acusado del robo del auto en el que fue arrastrada y asesinada Kim Gómez, reveló detalles de la conversación que mantuvo con él tras el hecho. “Enseguida después del robo, me llamó y me contó todo. Me dijo que no sabía que la nena estaba ahí abajo, que se dio cuenta cuando ya era tarde”, aseguró en diálogo con TN. También expresó su dolor y miedo por la familia de la víctima: “Tenemos mucho miedo y mucho dolor por la familia de la nena, por mi hermano también, porque sé cómo es, pero es mi hermano al fin y al cabo”.

Belén destacó que la familia decidió entregar al joven a la policía y pidió disculpas a los seres queridos de Kim. “Quiero dejar en claro que nosotros lo entregamos. Le queremos pedir disculpas a la familia de la nena, en nombre de mi papá, que es un hombre de trabajo, es ferretero”, afirmó. Además, contó que su hermano tenía serios problemas de adicción y que, a pesar de los intentos de ayudarlo, no lograron cambiar su conducta.

La joven también relató que la situación con su hermano se volvió insostenible cuando comenzó a robar dentro de su propia familia. “Él no quería hacer las cosas bien, pero hasta a mi papá le robó y ya no sabíamos qué hacer. Ahora tenemos mucho miedo porque mi papá tiene una vida y tiene que salir a trabajar. También tengo otra hermana chiquita”, expresó.

