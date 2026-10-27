Rulo del dólar: el juez Kreplak revocó una sanción contra una casa de cambio vinculada al massismo

El juez Ernesto Kreplak rechazó, en el marco de la causa que investiga las maniobras con el dólar blue en el Gobierno de Alberto Fernández, que se sancione a una de las casas de cambio involucradas presuntamente en el esquema. La particularidad es que los dueños de este negocio se encuentran relacionados al Frente Renovador, el partido de Sergio Massa.

La casa de cambio en cuestión pertenece a Juan Bautista y Carlos Emilio Melzi, ambos dirigentes del Frente Renovador en la ciudad de La Plata. A su vez, eran cercanos a Rubén Eslaiman, exvicepresidente de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, según La Nación.

Karuna Group operaba en la capital bonaerense y se encontraba conectada a Megalatina, una de las cuevas que más dólares acumuló durante el cepo cambiario. Ambas se encuentran involucradas en el esquema del rulo cambiario.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) había iniciado un sumario contra Karuna Group en el que se le impugnó la compra de USD 1.600.000 entre enero y febrero de 2023 a Stema Cambios y la posterior venta a Soy Vos SAS.

Fuente: Nexofin