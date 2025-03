El público argentino es así. Alocado, fiestero y por sobre todas las cosas muy pasionales. Es algo que se puede ver en todas las ramas deportivas que haya un argentino compitiendo y en el automovilismo no hay excepciones. Con el arribo de Franco Colapinto a la categoría a mediados del año pasado el público albiceleste se ha hecho notar en cada circuito y por sobre todo en las redes sociales.

Pero muchas veces, estando detrás de una pantalla, hay ciertos límites que se traspasan y muchas cosas que se hacen ver y mostrar como un apoyo al piloto bonaerense terminando siendo en realidad una muestra de insultos y malos tratos a los directivos de los equipos que representan a Franco. Pasó con James Vowles en la época de Williams y ahora pasa con Jack Doohan, el rookie al que todos tienen en mira por su rendimiento para esta temporada 2025.

Tanto es así que Jamie Campbell-Walter, uno de los mánager de Colapinto, tuvo que salir a pedir a los usuarios argentinos que se comporten con sus comentarios en las redes sociales tanto del equipo Alpine como del piloto australiano.

“LLAMADO A LA SOLIDARIDAD. DEJEN de comentar sin sentido en la cuenta de #Alpine. No ayudan a #Colapinto, solo hacen el ridículo y generan rechazo. Apoyar no es acosar ni ser pesados. Apoyen al equipo, no sean termos y entiendan los tiempos de la F1”, publicó la cuenta @Formula1Fangio en un posteo en la red social X.

Campbell-Walter citó el tweet y contestó: “¡Bien dicho! Los haters creen que están ayudando a Franco. Le están haciendo más daño que bien. Insultos al equipo, a Jack (Dohan) y a veces a otros seguidores de Alpine. Franco y todos los que lo apoyamos somos fans de todo el equipo, Pierre (Gasly) y Jack. Compórtense con pasión pero sin insultos ni arrogancia. El momento de Franco llegará, pero no de esta manera, conseguirán lo contrario”.

Well said! The haters who think they help Franco. You are doing him more harm than good. Insults to the team, to Jack and sometimes to other supporters of Alpine. Franco and all of us who support him are fans of the whole team, Pierre and Jack. Conduct yourselves with passion but… https://t.co/CLAO738Ep6

— Jamie Campbell-Walter (@jcampbellwalter) February 28, 2025