“Cuti” Romero eligió a quién le daría la 10 de Messi y reveló lo que pasó en la final contra España

Cristian Romero reveló quién debería quedarse con la camiseta número 10 de la Selección Argentina tras la salida de Lionel Messi. El defensor del Atlético de Madrid, que asumió la capitanía de la Albiceleste, eligió a uno de sus compañeros y explicó por qué considera que reúne las condiciones para llevar el emblemático dorsal.

El sucesor de Messi en la Selección

En una entrevista en un canal de YouTube, el zaguero central se refirió a la posibilidad de que Julián Álvarez herede el número que utilizó Messi durante tantos años. Aunque reconoció que se trata de una responsabilidad importante, se inclinó por el delantero surgido de River.

“Yo la verdad que le haría un costado, le pondría ahí un mural en AFA y listo, para que ninguno tenga esa responsabilidad, pero eso no se puede hacer, así que no sé, yo se la daría a Juli. Después cada uno tiene el suyo”.

[DEPORTES] “Lo veo con ese perfil humilde y familiero”: “Cuti” Romero pidió que la número “10” de la Selección argentina se la den a Julián Álvarez, o que la “hagan a un costado” y la pongan en un “mural en la AFA”. 📹 @gastonedul https://t.co/DzogkkQEJg — ElCanciller.com (@elcancillercom) October 27, 2026

La confesión del “Cuti”

En la entrevista, Cristian Romero también se refirió a la derrota de la Selección Argentina ante España en la final del Mundial 2026. “Hoy en las redes sociales alguno dice una boludez y todo se vuelve viral. Lo cierto es que España hizo muy bien sus cosas, nosotros llegamos con lo justo, no sé si decirle milagro pero nos costó desde lo físico todo el torneo”, reconoció el defensor. Además, admitió que él también llegó condicionado al partido decisivo: “Llegué con lo justo a la final, jugé infiltrado con un par de pastillas, no me dio más para el segundo tiempo”.

Por otra parte, el zaguero se refirió a las críticas que circularon en las redes sociales después de la final y defendió el esfuerzo realizado por el equipo. “Enojarme no, la verdad, porque mientras que estoy tranquilo, yo con mi forma de ser, con que ha quedado todo hasta el último minuto, eso me deja tranquilo”, concretó.