El mundo del tenis se paralizó después de la publicación que el tenista argentino Federico Gómez realizó en las últimas horas. El deportista que ocupa el puesto 135 del ranking de la ATP compartió una carta en su cuenta de Instagram en la que reconoció que en 2024 tuvo su mejor año a nivel profesional, pero también tuvo el peor en lo personal, “tocó fondo” y hasta tuvo pensamientos suicidas.

Para los que creen que jugar al tenis es vivir de joda por el mundo. Atención al mensaje de Federico Gómez🇦🇷, aun viviendo su mejor ranking ATP (133°). pic.twitter.com/T3itM44gGf — Tomás Rodríguez Couto (@TomasRodriguezC) March 1, 2025

A raíz de esto, Novak Djokovic no tardó en mandarle su apoyo al nacido en Merlo: “Fuerza, amigo. Siempre hay luz al final del túnel”, escribió replicando la publicación de Gómez.

En el primer fragmento de la carta, Federico Gómez admitió haber “tocado fondo” y al mismo tiempo compartió su deseo de empujarse para salir a la superficie: “No lo he podido hablar con nadie, así que busqué la mejor opción según mi parecer. Esto quizá tome por sorpresa a muchos, pero el 2024 fue sin dudas el mejor año de mi carrera tenística, pero a su vez, el peor año en cuanto a lo personal, y este último tiempo no fue la excepción. Los últimos 6 meses han sido de los más duros que me han tocado vivir como ser humano”, expresó.

El párrafo más impactante fue en el que habló de la posibilidad que terminar con su vida y que despertó las alarmas: “Convivir con pensamientos de dejar el tenis por completo, de realmente cuestionarme si todo esto realmente vale la pena y hasta incluso en reiteradas ocasiones pensamientos suicidas de no querer vivir más y dejar este mundo”.

Con una gran carga emocional, Gómez detalló que le resultó casi imposible escribir el texto sin quebrarse. Sin embargo, dejó en claro que su intención es salir adelante y recuperar la estabilidad: “No lo hago por fama, sino para que se entienda que todos tenemos luchas internas, aunque no siempre sean visibles“, concluyó.