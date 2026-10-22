Renunció un funcionario clave de Energía y Minería que había llegado al Gobierno de la mano de Luis Caputo

El funcionario Daniel González presentó este jueves su renuncia tras ejercer como secretario de Coordinación de Energía y Minería. Desde Casa Rosada confirmaron a Infobae que no habrá sustituto para cubrir el cargo tras su salida del Gobierno.

El ministro de Economía, Luis Caputo, agradeció la gestión del exfuncionario mediante un mensaje institucional difundido en redes sociales. El economista destacó el desempeño del saliente coordinador calificando la labor realizada como “un trabajo extraordinario”.

El exsecretario fundamentó su apartamiento al señalar el cumplimiento del ciclo planificado desde su incorporación al Palacio de Hacienda.

Fuente: Nexofin