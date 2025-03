Tras el ataque de racismo que sufrieron los jugadores de Palmeiras en la Libertadores Sub 20 por parte de hinchas de Cerro Porteño, se generaron muchas repercusiones. Y en las últimas horas, la presidenta del elenco brasileño, Leila Pereira, fue muy crítica con la Conmebol por las sanciones y amenazó con irse a la Concacaf, que la integran países de América del Norte, América Central, Surinam, Guyana, Guayana Francesa y el Caribe.

El elenco de Paraguay recibió una penalización de 50 mil dólares por los bochornos hechos, Pereira mostró su inconformismo en una conversación con TNT: “Por retrasos en el inicio de los partidos hay una multa de 100.000 dólares. Por bengalas, son 78.000 dólares. Entonces vean cómo trata la Conmebol este delito de racismo. Me pareció vergonzoso. Tanto es así que ya hemos enviado una carta a la FIFA pidiendo su intervención”.

A LEILA PEREIRA SE REVOLTOU COM A PUNIÇÃO DA CONMEBOL AO CASO DE RACISMO CONTRA LUIGHI! A mandatária do Palmeiras se indignou com a punição de 50 mil dólares ao Cerro Porteño após o caso de racismo na Libertadores sub-20!

