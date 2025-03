Martín Demichelis está en la cuerda floja en Rayados de Monterrey. El equipo fue eliminado este miércoles de la Concachampions, en manos del Vancouver Whitecaps por un global 3-3 y los goles de visitante, situación que enemistó al argentino con la afición.

De todas formas, en las últimas horas circuló un comunicado del club que anunciaba el despido del entrenador que es falso. La directiva aún no se ha expresado y Demichelis de momento sigue en el cargo. El propio DT se refirió a su momento en Rayados: “Voy a seguir siendo entrenador de fútbol el tiempo que me toque quedarme en Monterrey”.

Micho le puso un límite a las agresiones que sufrió por parte de los hinchas: “Cuando se sobrepasa el límite del respeto ya es otra cosa”.

El ex técnico de River detalló lo sucedido en el Estadio Corona de la ciudad de Torreón: “Entiendo la frustración de los hinchas, pero pasaron una línea y me faltaron el respeto. Me insultaron, me pidieron jugadores y lanzaron cosas, es difícil de manejar. A pesar de ello, les tengo respeto. Me hago responsable de la situación que atraviesa el equipo”.

“Hoy el hincha me incomodó insultando, arrojando cosas y pidiéndome jugadores”. “Cuando se pasa por encima del respeto hay otro tipo de cosas que son difíciles de manejar”. -Martín Demichelis pic.twitter.com/WysRWDIYhy — Diego Armando Medina ✋🏻 (@DiegoArmaMedina) March 13, 2025

Uno de los futbolistas que salió a bancar al DT fue el argentino Lucas Ocampos: “Estamos a muerte con el entrenador. Hace un mes nos llevó a la final y era el mejor del mundo… hoy no estamos bien, ayer fue un golpe muy duro para todos y tenemos que hacernos cargo todos”.

«ESTAMOS A MUERTE CON EL ENTRENADOR» Lucas Ocampos confirma que el equipo está del lado de Martín Demichelis después de la eliminación en Concacaf 👀 pic.twitter.com/NMoek4Fuel — Futbol Picante (@futpicante) March 13, 2025

“Ni hace dos meses éramos los mejores del mundo ni ahora somos los peores”, fue elocuente el ex Monaco, Milan y Sevilla . Sin embargo, es cada vez más difícil imaginar el cruce entre Martín Demichelis y el River de Marcelo Gallardo en el Mundial de Clubes de mediados de año.