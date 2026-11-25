La Champions League volvió a la acción y no decepcionó. En el marco de la fecha 5 del torneo de clubes más importante de Europa, se disputaron partidos que captaron la atención de los espectadores. Entre ellos, se destacaron la goleada del Real Madrid ante el PSV, el agónico empate del Manchester City frente al Napoli y la igualdad entre Borussia Dortmund y Arsenal.

La goleada del Real Madrid

Si bien había dejado algunas dudas en el comienzo de la temporada, el equipo merengue llegaba a este encuentro con puntaje perfecto.

Pese a comenzar perdiendo por un penal convertido por Ivan Perisic, los dirigidos por José Mourinho tuvieron un segundo tiempo soñado y lograron revertir el resultado.

En apenas 10 minutos, el conjunto español dio vuelta el marcador gracias a los goles de Federico Valverde y Jude Bellingham, quien convirtió un verdadero golazo tras controlar y rematar sin dejar caer la pelota.

QUE GOLAZO ACABA DE HACER JUDE BELLINGHAM 🔥🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 https://t.co/8AcTiy9dok — Futbol de Inglaterra (@Mercado_Ingles) November 24, 2026

Los tantos restantes fueron obra de Kylian Mbappé, por duplicado, y Vinicius Jr., quienes sellaron una contundente goleada.

Reparto de puntos en el Etihad

El Napoli visitaba al Manchester City, que contó con Enzo Fernández entre los titulares, con el objetivo de meterse entre los 24 mejores de la Champions League. Sin embargo, estuvo muy cerca de conseguirlo.

En esta ocasión, el complemento concentró todas las emociones. Rasmus Hojlund adelantó al conjunto italiano con un impecable remate cruzado. Sin embargo, apenas 10 minutos después, Ayyoub Bouaddi estableció la igualdad tras una asistencia de Jeremy Doku.

Noa Lang parecía sentenciar la victoria del Napoli luego de una gran contra que terminó con un golazo de volea. Sin embargo, Rayan Cherki apareció sobre el final para marcar el 2-2 definitivo y rescatar un punto

Goal Rayan Cherki https://t.co/a4KhrEwxBJ — 10 (@_uwb4__) November 24, 2026

Arsenal no pudo en el Emirates

El último subcampeón sigue a paso firme en el certamen, aunque esta vez tuvo enfrente a un rival directo en la pelea por meterse entre los ocho mejores.

Los Gunners comenzaron ganando gracias a un gol de Viktor Gyökeres, apenas a los 10 minutos de iniciado el partido.

Sin embargo, Maximilian Beier arruinó los festejos en Inglaterra y estableció la igualdad definitiva con una muy buena definición.