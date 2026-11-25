La actualidad de Argentinos Juniors atraviesa un momento complicado. Tras la eliminación del Torneo Clausura ante Independiente se sumaron las deudas salariales, una inhibición de la FIFA y los reclamos públicos de algunos integrantes del plantel. Por esto, Cristian Malaspina salió a dar su versión y respondió a los cuestionamientos de los futbolistas.

“Hoy hablé con los jugadores y les dije que para mí se equivocaron”, reconoció el presidente durante una entrevista. Además, aseguró: “Siempre hablé con los jugadores, estamos gestionando para liquidar lo más rápido posible lo que se adeuda”.

El dirigente también admitió que existen salarios pendientes: “Es cierto que a los jugadores se les debe, pero somos un club y unos dirigentes muy presentes”. En ese sentido, remarcó que también hay dos meses de deuda con los trabajadores de la institución, quienes “son la prioridad”.

El presidente desmintió un préstamo de la AFA

En medio de las versiones sobre una supuesta ayuda económica de la AFA para afrontar los pagos, Malaspina fue claro: “Es mentira que le pedí plata a AFA para pagar el sueldo de los empleados”.

Por otra parte, también negó que Argentinos tenga un pedido de quiebra: “Nosotros ahora tenemos que vender jugadores para que se acomode la situación y después armar el presupuesto para el año que viene que vamos a jugar Libertadores“. Todos los jugadores saben que si llega una oferta que sirva, lo vamos a vender porque somos un club vendedor. Hoy no hay oferta formal por ningún jugador del club”, concretó.

💣🔥“No es normal que TODOS LOS MEDIOS hablen tanto tiempo y tan mal de Argentinos Jrs. Hay una campaña en contra del club con cosas que no son verdad, es mentira que AFA nos dio plata para pagar sueldos. Los jugadores se equivocaron, es verdad que debemos plata pero estamos presentes” – Cristian Malaspina — PaseClave (@paseclave__) November 24, 2026

Las declaraciones de los futbolistas llegaron después de la eliminación ante Independiente por los octavos de final del Torneo Clausura. Francisco Álvarez contó que algunos compañeros no podían con el alquiler y reveló que los propios jugadores habían reunido dinero para ayudar al personal del club y a los juveniles.

Por su parte, López Muñoz habló de “deudas y promesas incumplidas” y destacó el esfuerzo del grupo durante una temporada llena de dificultades.