Sin lugar a dudas, una de las novelas que mantuvo en vilo a muchos hinchas de Boca es la posibilidad de que Paulo Dybala se ponga la azul y oro en algún momento. Pese a que la Joya siempre coqueteó con esa idea, su deseo de mantenerse en Europa fue más fuerte. Ahora, el cordobés reconoció que le gustaría retirarse en la Roma, una declaración que vuelve a alejar la posibilidad de un futuro en La Ribera.

Las declaraciones de Dybala que impactaron en Boca

A lo largo de 2026, distintas versiones indicaban que el ex Juventus tenía serias chances de regresar al país y jugar junto a su amigo Leandro Paredes. Sin embargo, la temprana eliminación de Boca en la fase de grupos de la Copa Libertadores complicó las posibilidades de concretar su llegada.

Luego de renovar su contrato por un año más con la Roma, Paulo Dybala comenzó la temporada con buenos rendimientos, aunque condicionado por sus habituales problemas físicos.

En la conferencia de prensa previa al encuentro frente al PSG por Champions League, el delantero no ocultó su deseo de permanecer en la capital italiana. “Espero terminar mi carrera en la Roma, sería hermoso retirarme acá“, expresó en primera instancia. Luego, agregó: “No veo tantos clubes donde podría terminar y amo estar en la Roma. Llegué a Italia con 18 años y no me veo en ningún otro lugar, sería maravilloso para mí”.

Estas fueron las declaraciones de Paulo Dybala https://t.co/TiWPDd8yMG — Nico Ambrogi (@Nicoambrogi) November 24, 2026

De todas maneras, posteriormente dejó en claro que no cierra ninguna puerta: “Especialmente en el fútbol actual, las cosas pueden dar muchas vueltas. Por ahora, simplemente disfruto del momento, me queda un año de contrato y disfruto de lo que el equipo está logrando. Ya veremos qué pasa más adelante“.

Los números de Dybala en esta temporada

A lo largo de este semestre, la Joya disputó nueve partidos con la Roma, en los que no marcó goles y aportó cuatro asistencias.