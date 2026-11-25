La polémica por la final de la Copa Africana de Naciones 2025 llegó a una resolución: el Tribunal de Arbitraje del Deporte (TAS) falló por unanimidad a favor de Senegal, revocó la decisión de la Confederación Africana de Fútbol (CAF) y confirmó que los Leones de Teranga son los campeones del certamen.

El organismo tomó la determinación este martes, luego de analizar el recurso presentado por la Federación Senegalesa. Así, dejó sin efecto el fallo de la CAF, que había proclamado ganador a Marruecos por 3-0 en los escritorios, y restituyó el resultado obtenido dentro del campo de juego: triunfo senegalés por 1-0 en la prórroga.

Los argumentos del Tribunal de Arbitraje

La resolución llegó después de una audiencia a puertas cerradas que se llevó a cabo el 8 de octubre en la sede del TAS, ubicada en Lausana, Suiza. Allí, el panel de árbitros analizó los argumentos de ambas federaciones y concluyó que la decisión del juez durante el encuentro estuvo amparada por las Reglas de Juego.

En ese sentido, el tribunal consideró que los artículos 82 y 84 del reglamento de la Copa Africana no correspondían para este caso, ya que contemplan situaciones en las que la conducta de un equipo provoca que el árbitro suspenda definitivamente un partido.

Además, el TAS sostuvo que el encuentro se reanudó y que el árbitro no cometió ningún error de derecho al permitir que continuara.

El reclamo de Marruecos no prosperó

La Federación Marroquí había cuestionado que Senegal abandonara temporalmente el campo de juego durante la final y entendía que el árbitro debía haber dado por terminado el partido de manera anticipada.

Sin embargo, el organismo rechazó esa interpretación y ratificó el resultado deportivo. Así, Senegal recuperó oficialmente el título que había conseguido en la cancha.