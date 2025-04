En el Jeddah Corniche Circuit, se corrió el Gran Premio de Arabia Saudita de la Fórmula 1, en lo que fue el quinto GP de la temporada 2025. Oscar Piastri fue quien se quedó con la victoria, mientras que Max Verstappen y Charles Leclerc completaron el podio. Por otro lado, Jack Doohan terminó en el anteúltimo lugar y Pierre Gasly quedó afuera en la primera vuelta tras un choque con Yuki Tsunoda.

La carrera empezó con mucha acción, ya que Piastri parecía ganarle la primera posición a Verstappen en la primera curva, pero el neerlandés la mantuvo. De todas maneras, fue sancionado por exceder los límites de la pista. También durante la primera vuelta, Yuki Tsunoda impactó por detrás al Alpine de Gasly y ambos quedaron fuera de competencia.

Más allá de algunos cambios en el liderazgo, el ganador siempre estuvo entre el de McLaren y el de Red Bull, que desde el principio hasta el final mantuvieron un gran ritmo y aprovecharon sus buenas posiciones de largada. Con este triunfo, Piastri se convirtió en el primer australiano en lograrlo desde que Mark Webber lo hiciera en 2010.

Alpine, equipo en el que Franco Colapinto es el piloto reserva, tuvo un mal fin de semana después de haber sumado sus primeros puntos en Bahrein. Con el auto de Gasly destrozado tras el incidente, y un Doohan que terminó en el anteúltimo puesto y de esta manera se van con las manos vacías de Arabia Saudita.

