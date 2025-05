En respuesta al Gobierno, que a través de su vocero presidencial Manuel Adorni calificó al paro como extorsivo, el gremio de la UTA negó que sea así, y que la medida de fuerza responde a que “los choferes no llegan a fin de mes”. Asimismo, el sindicato amagó con que el paro podría extenderse por tiempo indeterminado si el Ejecutivo y la cámara empresarial del sector no cumplen con el reclamo salarial de aumentar el salario básico a $1.700.000.

El secretario gremial de UTA, Gabriel Gusso, afirmó en declaraciones radiales que esta noche podrían “decidir ir a paro por tiempo indeterminado debido a que “nosotros necesitamos la plata porque por eso trabajamos. Si el Gobierno es intransigente, nosotros también. No vamos a dar un paso atrás”, afirmó a Radio Mitre.

Respecto al acatamiento del paro, desde el gremio afirman que “estamos contentos”. Asimismo, agregaron que “echarle la culpa a los otros gobiernos no es lo más indicado. Tenemos un panorama incierto con los aumentos. La luz, el gas, el agua, todo se fue a una equiparación con el dólar, pero el bolsillo del trabajador está en pesos devaluados. No podemos respetar una inflación mentirosa del 1% como es la que quiere utilizar Milei para la paritaria. No nos queda otra que pedir nuestro sueldo. Queremos $2.500.000 para poder vivir con nuestras familias”.

Fuente: Nexofin