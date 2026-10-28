Clausura: AFA modificó la última fecha y se jugará entre semana por la llegada del papa León XIV

Cambios radicales en la definición del Torneo Clausura y que también afectan al cronograma de la Primera Nacional, a raíz de la llegada del papa León XIV a principios de noviembre.

APreViDe, órgano del Ministerio de Seguridad, no prestará servicios entre el viernes 6 y miércoles 11 de noviembre. Debido a esto, la última fecha del fútbol argentino se adelanta y se jugará entre semana.

Entre el miércoles 4 y viernes 6 se cerrará la primera fase y allí se conocerá al campeón de la tabla anual con Boca, Argentinos Juniors, Vélez y Rosario Central luchando en la cima. Al mismo tiempo, sino se define en la penúltima fecha, también se podría conocer al segundo equipo que acompañará a Estudiantes de Río Cuarto en el descenso.

El próximo jueves en la reunión del Comité Ejecutivo se darán a conocer los días y los horarios de las definiciones pertinentes, en donde seguramente se disputen varios partidos en simultáneos.

La medida también afecta para la Primera Nacional

Otra categoría que está al rojo vivo con la definición de las dos zonas a jugarse este próximo fin de semana. Tristán Suárez, Atlanta y Temperley por un lado, Ferro y Godoy Cruz por otro, dos de ellos jugarán la final por el ascenso a la Primera División.

Dicho cruce también se retrasará al no haber fútbol en el segundo fin de semana de noviembre. El reducido por el segundo ascenso también iniciará post visita del papa León XIV al país.