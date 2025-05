Sin dudas, la llegada de Marcelo Saracchi a Boca fue más que llamativa. Se trata de la contratación de un jugador con pasado en River, el eterno rival, que fue partícipe de la campaña de campeón 2018 en Madrid, que tiene la medalla colgada en una pared en su casa y que hoy defiende los colores de la vereda de enfrente, donde hasta no hace mucho era el tercer capitán del equipo, por detrás de Edinson Cavani y Marcos Rojo.

Su amigo, compatriota y ex compañero de club, Camilo Mayada, con pasado en el Millonario, habló con el medio TNT Sports en el programa “No es para tanto” y se refirió a al traspaso de Saracchi al Xeneize, además le consultaron si jugaría en el club rival:

“No lo haría (jugar en Boca). Obviamente hablé con él, tengo una gran relación con el Chelo. Yo, personalmente, creo que soy un poquito más importante en la historia de River que lo que fue Chelo también. Esa es la realidad, estoy mucho más identificado, entonces no lo haría”.

“SOY MÁS IMPORTANTE EN LA VIDA DE RIVER QUE SARACCHI” Camilo Mayada habló de Marcelo Saracchi y su llegada a Boca, luego de coincidir en River.#NoEsParaTanto pic.twitter.com/5xFtxf0o9m — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) May 9, 2025

Sin intención de condenar a su ex compañero, a quien también considera un amigo, y con quien compartió 12 partidos con la camiseta de River, dejó en claro su postura y reconoció que tuvo una charla con él sobre su llegada a Boca: “Uno tiene que ser profesional y saber respetar las decisiones de los demás, y entender el porqué. Eso lo hablé personalmente con él, son cosas que no puedo dar detalles ni pormenores de lo que pasó en el medio, pero yo no lo haría”.

“Siempre le deseo el mayor de los éxitos, excepto en los clásicos”, concluyó el actual jugador de Peñarol.

Por último, Mayada reconoció y expresó su deseo de volver al Millonario: “Si se da la posibilidad de volver a River sería fabuloso”, manifestó.

Por el lado de Saracchi, recién volvió a vestir la camiseta azul y oro ante Estudiantes por la fecha 14 del Torneo Apertura, casi dos meses después de la derrota ante Alianza Lima. Luego ingresó desde el banco en el superclásico, que terminó en triunfo Millonario por 2-1 en un Monumental que lo recibió con silbidos.