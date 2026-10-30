Lucas Trejo contó cómo lo ayudó Lionel Messi tras perder a su esposa y dos hijos: “Un gesto hermoso”

Hace algunas semanas, Lucas Trejo fue protagonista de una desgarradora historia. En junio, perdió a su esposa y a dos de sus hijos por el terremoto que azotó a Venezuela, que alcanzó magnitudes de 7,2 y 7,5. A poco más de cuatro meses de aquella tragedia, el argentino brindó un desgarrador relato de lo sucedido y reveló que Lionel Messi y Antonela Roccuzzo tuvieron un gesto conmovedor.

El relato de Trejo

El exjugador del Rayo Vallecano dialogó con Marcelo Palacios en Radio La Red y ofreció un testimonio sobre lo ocurrido. “No tenía la fortaleza para hablar del tema de mi familia. Con el tiempo, sabía que confiando en Dios iba a poder fortalecerme y hoy me siento un poco más entero para hablar, si bien sigue siendo todo muy difícil para mí”, expresó.

A continuación, reveló la ayuda que recibió del astro argentino y su pareja, además del acompañamiento de dos clubes: “Cuando sucedió todo, hay dos clubes que me ayudaron mucho presencialmente: Monagas e Inter Miami, que es un club que tiene los ojos puestos en el mundo futbolístico por Messi. Fue el que más presente se hizo“.

Trejo continuó detallando el gesto de Antonela: “Cuando pasó el terremoto, estuve tres días al lado de un edificio entre los escombros, con 40 grados de calor, sin luz, estaba todo devastado, no había comida. Éramos un grupo de 15 y 30 personas que estábamos ahí todo el día. Y la primera persona que nos ayudó, que después me contaron porque yo estaba muy conmocionado, fue Antonela Roccuzzo y su Fundación. Ella nos mandó todo lo que necesitábamos para armar un campamento, para que no nos faltaran la bebida ni los alimentos”.

🗣️ LUCAS TREJO CONTÓ LA AYUDA QUE RECIBIÓ DE ANTONELA ROCCUZZO Y EL GESTO DE LIONEL MESSI QUE LO EMOCIONÓ El futbolista argentino rompió el silencio con @MarcePalaciosMP para hablar por primera vez luego del terremoto en Venezuela donde fallecieron su esposa y sus dos hijos. https://t.co/4FYMPOOQPQ — Radio La Red – AM 910 📻 (@radiolared) October 29, 2026

Posteriormente, el futbolista contó que desde Inter Miami le hicieron llegar valijas con ropa y dinero. Sin embargo, también destacó otro gesto de la Pulga: “Y la otra maleta me la enviaba Leo Messi con ropa o zapatillas de él. Y me la enviaba en este momento tan difícil, él estaba jugando el Mundial. Así y todo, él se hizo presente“.