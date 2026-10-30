Enzo Fernández palpitó el Superclásico y aclaró los rumores sobre la final del Mundial

Enzo Fernández comenzó a palpitar el Superclásico entre Boca y River, que se jugará este domingo en La Bombonera. En una charla con los hermanos Esteban y Gastón Edul, el mediocampista del Manchester City contó cómo vivirá el encuentro, anticipó una apuesta con Davo Xeneize y dejó en claro por qué confía en el equipo de Núñez.

La apuesta de Enzo

El futbolista también reveló cómo surgió la posibilidad de apostar con el reconocido streamer Davo Xeneize: “Sí, lo voy a ver obviamente. Siempre lo veo con amigos. Con Davo apostamos, ahora en el clásico de Manchester me dio una camiseta porque ganamos. No hablamos con Davo, pero siempre apostamos algo así que seguro lo hagamos”.

Pese a su deseo de ver ganador a River, Enzo reconoció el presente de su rival y destacó a Leandro Paredes: “Boca está en un gran momento, Lean le está dando una gran jerarquía y le dio un orden increíble a Boca. Está muy bien el equipo”.

“Me encantaría volver a River”

Fernández volvió a pensar a su futuro y a la posibilidad de regresar al club que lo formó. “Me encantaría volver a River en algún momento, voy a volver en algún momento, seguro. Es algo también que deseo mucho”, aseguró.

Y profundizó sobre ese deseo: “Si lo digo es porque lo siento y nada, siento también que necesito volver a River para ganar cosas y disfrutar del mundo River más años desde que estuve”.

Enzo también se refirió a los rumores que surgieron después de la final del Mundial y desmintió las versiones que circularon sobre lo ocurrido. “Me llamaban por teléfono mi papá y mi mamá preguntándome qué había pasado en la final. No pasó nada. Todo mentira, todo inventado. España nos ganó bien”.

Por último, recordó su expulsión: “La expulsión me la reprocho, obviamente”. Y agregó: “Todavía me queda esa espina”.