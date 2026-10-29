La fuerte postura de Stefano Di Carlo antes del Superclásico: “Estamos en guardia alta”

River tuvo un jueves muy movido en el plano dirigencial. En primer lugar, fue el único equipo que votó en contra del nuevo torneo de Primera División propuesto por la AFA. Además, anunció que no se presentará en la conferencia de prensa previa al Superclásico ante Boca. En medio de este escenario, cobraron protagonismo las declaraciones de su presidente, Stefano Di Carlo, quien no dejó pasar las recientes polémicas arbitrales y la instalación de la famosa “guardia alta”.

El partido contra el Xeneize será arbitrado por Nicolás Ramírez, protagonista de distintas acciones polémicas que perjudicaron al conjunto de Núñez durante el último año.

Las declaraciones de Di Carlo

En primer lugar, el máximo mandatario del Millonario fue consultado acerca del rechazo al nuevo formato del torneo: “Lo que hicimos fue expresar que no acompañamos el proyecto, porque es un cambio que es cosmético“.

Luego, los medios presentes le preguntaron por las polémicas arbitrales que rodean al próximo Superclásico ante Boca y no dudó en ser categórico. “Entendemos la preocupación del hincha de River respecto a los arbitrajes“, comenzó. Luego, agregó: “Nosotros creemos que hay gente muy lógica y muy profesional. La responsabilidad en relación a ese tema y en la transparencia que debe tener el partido y la competencia en general está puesta en el presidente de la AFA“.

Ante la consulta sobre la reconocida ‘guardia alta’, Di Carlo estuvo lejos de tomar distancia de esa postura: “Nosotros estamos en ‘guardia alta’ hace más de una década. No es nuevo, sabemos cómo administrarlo y lo que tiene que acompañar es el fútbol de River”.

“TENEMOS LA GUARDIA ALTA HACE UNA DÉCADA” La contundente respuesta de Stefano Di Carlo al ser consultado por los arbitrajes del fútbol argentino de cara al Superclásico. https://t.co/1nDt8uTucA — TyC Sports (@TyCSports) October 29, 2026

Para cerrar su presentación ante los medios, concluyó: “Por eso hemos hecho todo lo que está a nuestro alcance en los mercados de pases. Mejorando cada vez más el primer equipo y lo que tenemos para poder defendernos desde lo que es el fútbol de River. Como ha sido siempre”.