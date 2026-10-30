Javier Castrilli encendió las alarmas antes del Superclásico: “Puede finalizar en un escándalo”

Javier Castrilli encendió las alarmas en la previa de un nuevo Superclásico entre Boca y River. En una entrevista, el exárbitro analizó el presente de los jueces argentinos y advirtió sobre el riesgo de que una decisión polémica condicione el desarrollo del partido que se disputará este domingo en La Bombonera.

“En este contexto, un partido como el Boca vs. River puede finalizar en un escándalo porque jugadores y técnicos ya no creen en la capacidad de los árbitros”, sostuvo el excolegiado, que dirigió cinco enfrentamientos oficiales entre los dos equipos durante su carrera.

Qué dijo Castrilli sobre Nicolás Ramírez

El exárbitro también se refirió a la designación de Nicolás Ramírez como juez principal del encuentro. Si bien destacó sus condiciones, marcó algunas irregularidades en sus últimas actuaciones.

“Es un árbitro con muchas condiciones, que ha tenido rendimientos irregulares en los últimos tiempos. No obstante, aun con la resistencia que esos bajos desempeños han generado en muchos, continúa estando dentro de los árbitros más confiables de Argentina“.

Sin embargo, su análisis fue mucho más crítico al describir la situación general del arbitraje nacional. “Lamentablemente, el arbitraje argentino se encuentra atravesando uno de los peores momentos de toda su historia”, afirmó.

La crítica a la elección del VAR

Castrilli también puso el foco en Silvio Trucco, quien estará a cargo del VAR durante el Superclásico. Para el exjuez, su designación no representa una garantía suficiente ante posibles jugadas determinantes.

“Cualquier controversia puede convertirse en la chispa que dispare una explosión. A su vez, la designación de Silvio Trucco para el VAR no es la mejor decisión, ya que su trayectoria no ofrece ninguna garantía de seguridad jurídica en la revisión del juego”, concluyó.

El partido entre Boca y River se jugará este domingo desde las 15 en La Bombonera, con Nicolás Ramírez como árbitro principal.