Tras el Gran Premio de Miami en el que Oscar Piastri se quedó con la tercera victoria consecutiva, la Fórmula 1 desembarca en e l viejo continente para disputar el Gran Premio de Emilia Romagna en el circuito italiano de Enzo y Dino Ferrari para lo que será la séptima fecha del campeonato del mundo.

El equipo Alpine vive horas revolucionadas con la renuncia de Oliver Oakes al mandato del equipo francés que desencadenó un efecto dominó que terminó con la confirmación de la titularidad de Franco Colapinto, tras el despido de Jack Doohan y la asunción de Dave Greenwood como Team Principal.

📣| Tras la Salida de Oakes, Dave Greenwood asume las funciones como Team Principal de Alpine

📣| Tras la Salida de Oakes, Dave Greenwood asume las funciones como Team Principal de Alpine

