Se defina la UEFA Europa League en el Estadio San Mames: desde las 16.00 horas (argentina), Manchester United y Tottenham Hotspur definen al campeón de la competición.

El partido podrá verse por la pantalla de ESPN y contará con el arbitraje del alemán Félix Zwayer. Habrá duelo de argentinos y uno levantará por primera vez el trofeo.

La “Scaloneta” tendrá un representante por lado (Lisandro Martínez sigue su recuperación). El capitán de los Spurs, Cuti Romero tiene grandes chances de cerrar un gran ciclo en el club con un título, en medio de los rumores de su posible traspaso al Atlético de Madrid.

Del otro Garnacho, quien está en la prelista de la Selección Argentina para los partidos de Chile y Colombia por Eliminatorias. A la espera de la confirmación oficial de las formaciones titulares, Rúben Amorim puso al argentino en duda junto a Amad Diallo.

