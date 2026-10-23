Una figura de Flamengo explotó tras las críticas recibidas: “Presión tiene un padre que se levanta a las 6 de la mañana a buscar alimento para su hijo”

Léo Pereira, uno de los referentes de Flamengo, salió al cruce de las críticas que recibió el equipo tras quedar eliminado ante Estudiantes en las semifinales de la Copa Libertadores. El defensor brasileño se expresó con contundencia luego del golpe que significó la derrota por penales en el Maracaná.

En una entrevista con ESPN Brasil, el zaguero fue consultado sobre la presión que sintieron durante la serie frente al conjunto platense. Ambos equipos empataron 0-0 en los dos encuentros y la clasificación se definió desde los doce pasos en Río de Janeiro, donde el Pincha consiguió una victoria histórica.

Lejos de esquivar la pregunta, Pereira respondió con una frase contundente para marcar su postura sobre el significado de la presión. “Presión tiene el padre que se despierta a las 6 de la mañana para conseguir alimento para sus hijos”, expresó el futbolista, en referencia a las dificultades que enfrentan muchas personas en su vida cotidiana.

Además, el defensor destacó el orgullo que representa vestir la camiseta del conjunto carioca, que buscaba defender la corona obtenida en la edición anterior del certamen. “Representar al club más grande de América es muy gratificante”, agregó, en medio de las repercusiones por la eliminación del Mengão en una instancia decisiva.