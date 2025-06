El domingo por la tarde, Platense hizo historia: derrotó 1-0 a Huracán en el Estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero y se consagró campeón del Torneo Apertura, siendo el primer título de Primera División en sus 120 años de vida.

Tras los alocados festejos del plantel y cuerpo técnico en las instalaciones del estadio en el norte del país, el Calamar prepara una auténtica fiesta para celebrar con su gente en la vuelta hacia Buenos Aires.

El club, a través su cuenta en la red social X, pidió a los hinchas que no se dirijan a Aeroparque a recibir a los jugadores, debido a que “si hay gente en el aeropuerto no podremos aterrizar y seremos desviados”. Acto seguido, el Calamar informó a sus simpatizantes que la vuelta olímpica será en Saavedra y no en el Estadio Ciudad de Vicente López. “El Club será cerrado a partir de las 17 horas y no se podrá acceder a la zona. No iremos al estadio”, aseguraron.

𝐋𝐀 𝐂𝐀𝐑𝐀𝐕𝐀𝐍𝐀 𝐃𝐄𝐋 𝐂𝐀𝐌𝐏𝐄𝐎́𝐍 ¡A toda nuestra gente le pedimos que se concentre en Gral Paz y Av. Cabildo desde las 19hs! De ahí iremos por Cabildo hasta García del Río y daremos la vuelta olímpica al Parque Saavedra. ‼️ NO VAYAN A AEROPARQUE porque si hay… pic.twitter.com/WCWxi89xuL — Club Atlético Platense (@caplatense) June 2, 2025

Por último, la institución marrón convocó a su gente a las siete de la tarde para festejar el título obtenido: “A toda nuestra gente le pedimos que se concentre en Gral Paz y Av. Cabildo desde las 19hs. De ahí iremos por Cabildo hasta García del Río y daremos la vuelta olímpica al Parque Saavedra”, concluyeron.