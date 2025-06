Diego Simeone, técnico del Atlético de Madrid, mostró su indignación por el controvertido doble toque de Julián Álvarez en la tanda de penales durante el partido de octavos de final de la Champions League contra el Real Madrid. En sus declaraciones, Simeone admitió que el incidente dejó una profunda sensación de injusticia en el equipo.

“Nos sentimos como ultrajados, violentados. Como que pasó algo que ¿Por qué pasó? No se entiende. Y no se entenderá”, aseguró el técnico argentino en una entrevista con el programa de DAZN, titulado Simeone: Revelado.

Y agregó: “En ese momento caminaba porque no estaba viendo los tiros de penal y cuando veo que Julián hace el gol, bueno ‘gol’. Y de repente no. Pregunto ‘¿qué pasó?’. Me cuentan que tocó dos veces la pelota, dije ‘ok habrá tocado dos veces la pelota’”.

“Cuando voy a ver el partido y veo que la pelota no la tocó, es duro. Hay mucho trabajo, a partir de una situación puntual para desarrollarla como la desarrollaron y transitarla como la transitaron. No era un penal más, era un penal de un pase a cuartos”, remarcó. Posteriormente, lamentó que todo el trabajo se tiró a la borda: “Habíamos hecho una Champions muy buena. Son jugadas que quedarán para la historia del fútbol y a partir de esta, cambiarán las reglas”.

“Me acuerdo el gol de Ramos de Champions, yo estaba al lado del juez de línea, estaba viendo igual que él. Yo vi offside y él no. Se veía claramente que sí lo era. Después de 10 años dijo: ‘Nos equivocamos’. Pero los momentos no vuelven”, cerró.