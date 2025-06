En el Barclays Center de Nueva York, la casa de Brooklyn Nets, se llevó a cabo el Draft de la NBA 2025 para elegir las próximas figuras de la liga estadounidense. Tal como se preveía, el ala-pivote de la Universidad de Duke, Cooper Flagg, fue elegido en la primera posición por los Dallas Mavericks.

Comienza así la reconstrucción del equipo texano tras el sorpresivo traspaso del esloveno Luka Doncic a Los Ángeles Lakers la pasada temporada.

Con tan solo 18 años, Cooper Flagg llega como uno de los prospectos más completos de los últimos años. “Estoy listo para darlo todo por Dallas”, declaró en el escenario junto al comisionado de la liga Adam Silver.

En el segundo lugar los San Antonio Spurs seleccionaron a Dylan Harper. El escolta se suma a una franquicia plagada de jóvenes que prometen dar un paso adelante en los próximos años. De momento tendrán que digerir la salida del histórico coach, Gregg Popovich.

El podio lo completó VJ Edgecombe, quien fue elegido por los Philadelphia 76ers. El anotador bahameño desembarca en una franquicia que anhela volver a sus mejores años y pelear en la Conferencia Este.

Ace Bailey dio la nota

Ace Bailey generó controversia porque fue elegido por Utah Jazz, a pesar de que el joven no abiertamente no quería ese destino. El alero de Chattanooga deseaba recaer en Brooklyn, Washington o New Orleans. Bailey incluso rechazó la invitación del Jazz de someterse a su prueba.

Ace Bailey looks like he’s about to cry 😭😭😭 pic.twitter.com/uUSv48PJqb — BricksCenter (@BricksCenter) June 26, 2025

La primera ronda del DRAFT 2025

Los anfitriones Brooklyn Nets se destacaron al tener cinco picks en la primera ronda, en lo que tal vez sea un guiño del destino para por fin pelear por un anillo. La franquicia vive en Nueva York a la sombra de los Knicks.

«El futuro comienza aquí» ✨ ¿A qué jugador eligió tu equipo en el #NBADraft? pic.twitter.com/snNTpntMtH — NBA Latam (@NBALatam) June 26, 2025