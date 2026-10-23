Manteca o aceite: cuál conviene usar según la preparación

En algunas recetas, la elección entre manteca y aceite parece un detalle menor, pero puede modificar el sabor, la textura y hasta la forma en que se cocina un alimento. Aunque ambos aportan materia grasa, tienen composiciones y propiedades diferentes, por lo que no siempre funcionan de la misma manera. Conocer esas diferencias permite elegir mejor según la preparación, sin necesidad de descartar uno u otro.

El sabor y la textura que aporta cada uno

La manteca tiene un sabor característico y aporta una textura particular a masas, galletitas, tortas y salsas. En preparaciones de pastelería, además, puede contribuir a lograr capas y consistencias específicas, especialmente cuando se trabaja fría junto con la harina. Al dorarse, sus componentes lácteos también desarrollan aromas que se aprovechan en distintas recetas.

El aceite, en cambio, suele tener un sabor más neutro cuando se trata de variedades refinadas, aunque opciones como el aceite de oliva pueden aportar notas intensas. En tortas y budines, ayuda a mantener una miga húmeda, mientras que en salteados permite cocinar los ingredientes de manera uniforme si se distribuye bien en la sartén.

Fuente: Nexofin