Hotesur y Los Sauces: todos los detalles del juicio contra Cristina y Máximo Kirchner que arranca hoy

El Tribunal Oral Federal 5 dará inicio este viernes a las 10 al juicio por las causas Hotesur y Los Sauces, en el que están acusados Cristina Kirchner, su hijo Máximo y otros 17 imputados.

Florencia Kirchner quedó fuera del juicio tras ser sobreseída por una resolución firme de Casación.

Para la expresidenta será su tercer juicio oral por hechos de corrupción, mientras que su hijo enfrentará por primera vez un debate de estas características.

El proceso reunirá ambos expedientes luego de que la Cámara Federal de Casación Penal revocara la decisión de llevarlos por separado. La resolución respondió a pedidos de la fiscalía y de la Unidad de Información Financiera (UIF), con los votos de Daniel Petrone y Diego Barroetaveña. Alejandro Slokar votó en disidencia.

Fuente: Nexofin