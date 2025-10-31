Juicio contra el clan Sena: declararon la madre y la abuela de Cecilia Strzyzowski

En la ciudad de Resistencia, provincia de Chaco, arrancó el juicio por jurados contra los acusados del femicidio de Cecilia Strzyzowski. Como primeras testigos del debate declararon su madre, Gloria Romero, y su abuela, Mercedes Valois Flores, bajo un dispositivo especial de seguridad y con la ausencia en sala de los principales imputados del clan Sena. Ambas ingresaron al recinto tras un cuarto intermedio de la audiencia, escoltadas por custodia personal tras denuncias de amenazas.

La medida excepcional de retirar a los acusados del salón se adoptó porque las testigos lo solicitaron. Según Infobae las autoridades judiciales “acondicionaron una habitación contigua para alojar a los imputados” mientras madre y abuela declaraban. Durante su declaración, Valois Flores sostuvo: “Espero Justicia por mi nieta y que no haya nunca más una Cecilia”.

El testimonio de la abuela incluyó detalles sobre los días previos del crimen y la relación de la víctima con los acusados. Relató que al día de la desaparición le habría dicho su nieta: “Me voy a morir en este viaje”. También aportó que tras el casamiento de cuatro días entre Cecilia y César Sena, la suegra de la joven (Marcela Acuña) ordenó que regresara a dormir a la casa familiar: “Marcela le mandó un chofer a César para que regresara a dormir a la casa de Santa María al 1400”.

Fuente: Nexofin