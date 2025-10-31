Torneo Clausura: San Lorenzo le ganó por 1-0 a Riestra en el Nuevo Gasómetro

En el inicio de la fecha 14 del Torneo Clausura, San Lorenzo le ganó 1-0 al Deportivo Riestra, en el Nuevo Gasómetro gracias a un golazo de Alexis Cuello. Con este resultado, el Ciclón llegó a 22 puntos en la Zona B y el Malevo se mantiene con 27.

En el inicio del segundo tiempo, el Ciclón encontró la ventaja. Luego de una situación clara para el rival, se gestó un contraataque letal que inició Elías Báez por el sector izquierdo. El centro pasado fue bajado al medio por Agustín Ladstatter y Cuello hizo una magnífica pirueta para establecer el 1-0.

GRAN SALVADA EN LA LÍNEA, GOLAZO, TRIUNFO Y EL CICLÓN SE ILUSIONA 🔵🔴 Alexis Cuello le dio la victoria 1-0 a San Lorenzo sobre Riestra Viví el Torneo Clausura 2025 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max 👉 #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/JE2OQb1zMg — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) October 31, 2025

El próximo partido de San Lorenzo será contra Rosario Central el viernes 7 de noviembre a las 21:00 hs en el estadio Gigante de Arroyito. Por su parte, Riestra se enfrentará a Independiente el lunes 10 de noviembre a las 19:00 hs en el estadio Guillermo Laza.