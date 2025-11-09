El Indec alertó por el deterioro en el acceso a los servicios básicos: uno de cada dos hogares carece de agua, gas o cloacas

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) publicó los resultados de la Encuesta de Condiciones de Vida correspondiente al primer semestre de 2025, y el panorama no deja dudas: una de cada dos familias argentinas enfrenta carencias en el acceso a servicios públicos esenciales como el agua corriente, el gas natural o las cloacas.

Los datos muestran que, pese a los avances de los últimos años, el deterioro en la infraestructura básica urbana volvió a ganar terreno. De acuerdo con el relevamiento, el 90,6% de los hogares dispone de agua de red, el 65,7% tiene conexión a la red de gas natural y el 73,1% cuenta con desagüe cloacal. Esto significa que el 46,2% de los hogares carece de al menos uno de estos servicios, y que las condiciones de vida se tornaron más desiguales en buena parte del país.

En comparación con los datos de 2022, el acceso al agua corriente mostró una leve mejora, pero el gas natural y las cloacas registraron retrocesos: la cobertura del gas cayó 3,5 puntos porcentuales y la de cloacas se redujo 0,9 puntos. Así, mientras la red de agua mantiene un alcance estable, los otros dos servicios evidencian un estancamiento que golpea con mayor fuerza a las zonas más vulnerables.

El informe del INDEC señala que solo el 53,8% de los hogares accede simultáneamente a los tres servicios, una proporción que se redujo respecto de los últimos tres años. Este deterioro, según el organismo, tiene múltiples causas: desde la falta de inversión en obras de extensión de redes hasta las dificultades económicas de los hogares para costear las conexiones domiciliarias.

Fuente: Nexofin