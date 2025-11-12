La declaración de Gianinna Maradona en el jury contra Makintach: “Quería creer que no era cierto lo que se decía”

En el marco del juicio político contra la jueza Julieta Makintach, quien fue acusada de realizar un documental sobre su participación en el proceso que buscaba esclarecer las circunstancias de la muerte de Diego Armando Maradona, una de las hijas del astro del fútbol brindó su testimonio.

Se trata de Gianinna Maradona, quien apuntó contra la magistrada al acusarla de mentir sobre la producción y filmaciones sobre el juicio. “Queríamos saber la verdad y alguien tenía que pagar por lo que pasó el 25 de noviembre”, dijo.

“No sabía qué estaba pasando, no lograba dimensionar que iba a pasar. No quería que el juicio se detenga. Ahora vivimos en una incertidumbre por todo lo que pasó. Quería creer que no era cierto lo que se decía. Me importaba que el juicio siga adelante”, remarcó la segunda hija del Díez con Claudia Villafañe.

Fuente: Nexofin