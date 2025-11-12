El mensaje de Mauricio Macri: “Yo recomiendo una visión liberal completa, no centrada en los personalismos”

Con duras críticas hacia la conducción de La Libertad Avanza (LLA), el expresidente Mauricio Macri, reunió a sus principales dirigentes del PRO, para dejar en claro el nuevo rumbo del partido que preside.

“La nitidez que yo recomiendo es una visión liberal completa. Ser liberal en la libertad de expresión, en respetar las instituciones. Nunca hemos creído en los personalismos. Una visión liberal acompañada en un fortalecimiento institucional. No perdamos que somos un partido de gestión y que creemos en el detalle, en la pequeña cosa que suma”, dijo el dirigente amarillo a su tropa.

En ese sentido, Macri remarcó que: “Tenemos mucho más aportes por hacer. Por eso seguimos vigentes. Esta es una batalla infinita. No termina nunca”.

Fuente: Nexofin