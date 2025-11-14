Operativo consenso: Diego Santilli busca en Mendoza el aval del gobernador Alfredo Cornejo

En pleno operativo de construcción de consensos, Diego Santilli aterrizó este viernes en Mendoza con un objetivo preciso: obtener el visto bueno del gobernador Alfredo Cornejo a las reformas estructurales que el Gobierno busca impulsar en el Congreso.

En un escenario político marcado por tensiones internas y por las dificultades para alinear a la oposición dialoguista, la figura del mandatario mendocino se vuelve clave para destrabar acuerdos dentro del radicalismo y proyectar una mayoría legislativa estable de cara al 2026.

La visita del diputado del PRO no fue una mera foto protocolar. Según fuentes al tanto del encuentro, el funcionario le presentó al mandatario provincial un esquema detallado del paquete de reformas que el oficialismo pretende avanzar en paralelo al tratamiento del Presupuesto 2026.

Entre los ítems centrales figuran modificaciones laborales, cambios fiscales y nuevas metas de reducción del gasto, un menú que el Ejecutivo considera indispensable para sostener la recuperación económica proyectada para el próximo año.

