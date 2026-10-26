River Plate: el juvenil que podría jugar el Superclásico ante las bajas de Anibal Moreno y Vera

River volvió a ganar, Leonardo Ponzio sigue firme en el cargo y mientras se alejan los rumores de Ramón Díaz, se viene una semana especial en un año muy flojo para todas las patas de la institución.

El Millonario se quedó con el clásico ante Racing en el Más Monumental y el próximo domingo tiene servida sobre la mesa, la oportunidad de ser el verdugo de Boca, rival que llega más que afilado peleando en todos los frentes.

En la previa del Superclásico, aparecieron problemas a resolver y a tener en cuenta de cara al armado del equipo. Anoche salió lesionado Aníbal Moreno y con el desgarro de Fausto Vera ante Belgrano, el equipo sufrió dos bajas sensibles en el mediocampo central.

Ante esta situación, uno de los juveniles de mayor proyección en River, pica en punta ser titular en La Bombonera el próximo domingo: Lucas Silva, con nueve presentaciones en primera y un gol anotado.

La banca de Ponzio al juvenil

Al finalizar el partido, en conferencia de prensa, le consultaron al técnico sobre la posibilidad de que Lucas Silva sea titular ante Boca en La Bombonera pensando en los lesionados que tiene en esa zona:

“Lo de Lucas fue lo que esperaba, fue lo que entrenamos. Es el cinco que nosotros vemos de la casa. Hay que generar experiencia para jugar solo en el Monumental. En un plantel de River tenés que tener mucha experiencia y lo está haciendo bien“, declaró el DT.